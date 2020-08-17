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Salih Dursun Gençlerbirliği'nde
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SALİH DURSUN GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Salih Dursun Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği'nden stoper transferi.

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 Gençlerbirliği, Sakaryaspor altyapısında yetişen ve Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ile Antalyaspor’da forma giyen Salih Dursun'u renklerine bağladı.

 29 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar 113 Süper Lig maçına çıktı. Geçtiğimiz sezon Antalyasporda 1 kez ilk 11 oynayıp tüm sezonu 72 dakikayla tamamladı.

 Başkan Murat Cavcav, Salih Dursun’a güvendiklerini belirterek transferin iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.

 

 

 

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MERCAN
17 Ağustos 202016:07
Spocunun zeki çevik ve ahlaklısı makbül olduğu halde takmdan takıma gidiyor. Menejeri çok güzel pazarlıyor.Arkasında biri mi var yoksa.
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