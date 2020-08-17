Salih Dursun Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği, Sakaryaspor altyapısında yetişen ve Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ile Antalyaspor’da forma giyen Salih Dursun'u renklerine bağladı.
29 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar 113 Süper Lig maçına çıktı. Geçtiğimiz sezon Antalyasporda 1 kez ilk 11 oynayıp tüm sezonu 72 dakikayla tamamladı.
Başkan Murat Cavcav, Salih Dursun’a güvendiklerini belirterek transferin iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.