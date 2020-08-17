Salih Dursun Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği, Sakaryaspor altyapısında yetişen ve Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ile Antalyaspor’da forma giyen Salih Dursun'u renklerine bağladı.

29 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar 113 Süper Lig maçına çıktı. Geçtiğimiz sezon Antalyasporda 1 kez ilk 11 oynayıp tüm sezonu 72 dakikayla tamamladı.

Başkan Murat Cavcav, Salih Dursun’a güvendiklerini belirterek transferin iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.