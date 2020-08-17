Kapıdan kovsan bacadan giriyor. Mustafa Kaplan yine Gençlerbirliği'nde...

Kariyerinde çok kısa bir süre Giresunspor macerası dışında Ankaragücü ve Gençlerbirliği dışında kulüpte iş bulamayan, medya üzerinden ismini sürekli İstanbul takımları ile andırıp kendini pazarlamaya çalışan, altyapıdan çıkan futbolcuları kendi yetiştirmiş gibi her yerde hava atan, geçen sene önce Gençlerbirliği'nde aldığı kötü sonuçlar nedeni ile kovulup aynı hafta Ankaragücü'nde Metin Diyadin'in ayağını kaydırarak teknik direktörlük koltuğuna oturan, oradan da kovulunca bu sezon Gençlerbirliği'nde hangi göreve geleceği merakla beklenen Mustafa Kaplan; sportif direktör olarak iş başı yaptı.

Haftalardır başkan Murat Cavcav'ın fabrikasının önünde kapıda yattığı öğrenilen Mustafa Kaplan, genel menajer Emrah Atasoy, gizli genel menajer Erdem Alataş ile birlikte geçen sezon yaptığı 2 Diallo, Polomat ve Matz transferlerinin benzerlerini yapmak için çalışmalara başladı.

Hayırlı, uğurlu olsun demek isterdik ama bu pek mümkün görünmüyor...

Gençlerbirliği teknik direktörü Mert Nobre'yi uyarıyoruz. Kendine dikkat et. Ayağını kaydırmasın!

KLASSPOR ÖZEL HABER - BÜLENT ATLAS