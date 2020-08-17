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Kapıdan kovsan bacadan giriyor. Mustafa Kaplan yine Gençlerbirliği'nde...
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KAPIDAN KOVSAN BACADAN GİRİYOR. MUSTAFA KAPLAN YİNE GENÇLERBİRLİĞİ'NDE...

Kapıdan kovsan bacadan giriyor. Mustafa Kaplan yine Gençlerbirliği'nde...

Beştepe - Beşevler arası bumerang'ı bu sefer de Gençlerbirliği'ne sportif direktör olarak geldi...

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Kariyerinde çok kısa bir süre Giresunspor macerası dışında Ankaragücü ve Gençlerbirliği dışında kulüpte iş bulamayan, medya üzerinden ismini sürekli İstanbul takımları ile andırıp kendini pazarlamaya çalışan, altyapıdan çıkan futbolcuları kendi yetiştirmiş gibi her yerde hava atan, geçen sene önce Gençlerbirliği'nde aldığı kötü sonuçlar nedeni ile kovulup aynı hafta Ankaragücü'nde Metin Diyadin'in ayağını kaydırarak teknik direktörlük koltuğuna oturan, oradan da kovulunca bu sezon Gençlerbirliği'nde hangi göreve geleceği merakla beklenen Mustafa Kaplan; sportif direktör olarak iş başı yaptı.

Haftalardır başkan Murat Cavcav'ın fabrikasının önünde kapıda yattığı öğrenilen Mustafa Kaplan, genel menajer Emrah Atasoy, gizli genel menajer Erdem Alataş ile birlikte geçen sezon yaptığı 2 Diallo, Polomat ve Matz transferlerinin benzerlerini yapmak için çalışmalara başladı.

Hayırlı, uğurlu olsun demek isterdik ama bu pek mümkün görünmüyor...

Gençlerbirliği teknik direktörü Mert Nobre'yi uyarıyoruz. Kendine dikkat et. Ayağını kaydırmasın!

KLASSPOR ÖZEL HABER - BÜLENT ATLAS

 

 

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10
Kamil
18 Ağustos 202013:34
Ya kardeşim kimden torpilli bu adam inanamıyorum arif başkan acil müdahale et yoksa nobre yi kovup yerine geçer ilhan başkan ım bunu azmı kovdun kulüpten yokluğun hep hissediliyor dualarımız seninle murat cavcav başkan sen bilirsin artık karar senin hayırlısı olsun
9
alkaralı osman
18 Ağustos 202012:11
Pire için yorgan yakılmaz denilir ama yakılır inşallah küme düşeriz bizde bu stresten kurtuluruz.ayıptır günahtır be kardeşim nedir bu böyle ne özelliği var gittiği heryerde başarısız camiada seveni yok yaptığı işleri herkes biliyor.ama güzide gençlerbirliğine sportif direktör oluyor.ne iş yapacak?oyuncu izleyecekse izleme komitesi neden var menajerlik yapacaksa emrah atasoy neden duruyor? murat cavcav bir açıklama yapsın neden göreve getirdiğini ne iş yapacağını?
8
ÜZGÜN
18 Ağustos 202011:26
Bu sezon dört takım düşecek ve yarısı Ankara takımı olmasını istemiyorum.
7
Helal Olsun size
18 Ağustos 202008:30
Mustafa Kaplanı tanımam etmem ama biraz rajon adamlığı varsa derhal istifa eder.
6
Şakir
17 Ağustos 202021:54
Olay çok net bellidir. Nobre'ye ders olsun. Diplomayı cebe koymadan, futbolculuğun bittiği gün süperlig hocası olduğunu zannedersen, Kaplan'dan düşmüşe dönersin.
5
Gençlerliler
17 Ağustos 202021:43
Bunla rahmetli İlhan Cavcav bile baş edemedi arkadaşlar başlık güzel bir yet bulup yine giryor kulübe bide lakabı var kral mış
4
ERK
17 Ağustos 202019:52
Rahmetli Cavcav, bu adamı bastonuyla tesiste kovalayip kovmuştu. Rahmetliden yediği küfürlerin hatti hesabı yoktur. Ama oğlu cavcav ne yapıyor; tuzluğu alıp sırtlan'ın peşinden koşuyor. Baba Cavcav herkesin saygısını kazanmış futbol erklerinden, oğul Cavcav futbol eriklerinden.
3
Yine mi bu adam
17 Ağustos 202016:17
Söyleyecek bir şey kalmamıştır bu kaplan için hayırlısı diyelim camiamıza
2
Fevzi
17 Ağustos 202016:13
Pes ya bu adam büyücü filanmı kardeşim hoca filanda degil bence yine murat başkanı kandırdı arif başkan sen bari bir şwy yap nobre zaten iki haftada gider yazık bence bu menejer hoca moca değil yazık koca çınar takımımıza
1
Hiç Ders Çıkarmıyoruz
17 Ağustos 202014:00
Yönetim daha önce aynı yıl içinde yolladığı hocasını alıp küme düştüğünü unuttu. Saçma sapan trasnferler ile geçen sene bize krizler yaşatan adamı gene getirdi. Kimse farkında değil mi? Praşütsüz bir şekilde kümeye gidecek takım.
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