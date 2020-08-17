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Bunu da atlatacaksın Muzaffer Müdür
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BUNU DA ATLATACAKSIN MUZAFFER MÜDÜR

Bunu da atlatacaksın Muzaffer Müdür

Kan aranıyor!

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Muzaffer Gültekin Covid-19 teşhisi ile yoğun bakımda yatmaktadır.

Acilen plazma kan gerekmektedir. En az 28 günü geçmiş AB RH(+)kana ihitiyacımız vardır.

Bu konuda yardımcı olabilecekler için: TEL 05442720532

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