FIDE Online Satranç Olimpiyatı’nda Türkiye Rüzgarı Esti

TÜRK MİLLİ TAKIMI İLK TURU LİDERLİKLE TAMAMLADI

40 gün sürecek FIDE Online Satranç Olimpiyatları’nın ilk turunda Türkiye rüzgarı esti. Olimpiyatlara kusursuz bir başlangıç yapan Milli Takım, güçlü rakipleri karşısında 9 turda 8 galibiyet ve bir beraberlik elde ederek 8,5 puan aldı. Türk Satranç Milli Takımı bu puanla, D Grubu’nu lider olarak tamamladı.

Türk Milli Takımı D Grubu’nda Norveç, Sırbistan, İsveç, Hırvatistan, İzlanda, Danimarka, İrlanda, Guatemala ve Şili ile mücadele etti. Türkiye’nin 40 masa puanı alarak lider olduğu D Grubu’nu Hırvatistan 37,5 puanla ikinci, Norveç ise, 35,5 puanla üçüncü olarak tamamladı. Hırvatistan ve Norveç milli takımları da, bu skorlarla bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

Türkiye 21 Ağustos’ta başlayacak bir üst turda, 40 takımla dört ayrı grupta oynanacak üst klasman maçlarında yarışacak. Üst klasmanda başarılı olan takımlar play-off aşamasına katılacak ve ardından şampiyonluk mücadelesi verecek.

163 ÜLKE MÜCADELE EDİYOR

Bu yıl COVİD-19 salgını nedeniyle düzenlenemeyen 2020 Satranç Olimpiyatları yerine ilk kez gerçekleştirilen FIDE Online Satranç Olimpiyatı, sıra dışı bir formatta “rapid turnuva” şeklinde düzenleniyor. 163 ülkenin mücadele ettiği olimpiyatlarda Türk Milli Takımı’nın kaptanlığını Uluslararası Usta (IM) Oğulcan Kanmazalp’in üstleniyor. Milli Takım’da ayrıca, Büyükusta (GM) Dragan Solak, GM Vahap Şanal, GM Emre Can, GM Cemil Can Ali Marandi, IM Cem Kaan Gökerkan, IM Deniz Özen, IM Ekaterina Atalık, Kadın Büyük Usta (WGM) Kübra Öztürk Örenli, WGM Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, WIM Sıla Çağlar ve WFM Ece Özbay yer alıyor.

“OLİMPİYATLARDA TARİH YAZMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİK”

Türkiye Satranç Federasyonu(TSF) Başkanı Gülkız Tulay da Türk Milli Takımı’nı kazandıkları bu başarıdan dolayı tebrik etti. “Olimpiyatlarda tarih yazmayı alışkanlık haline getirdik” diyen Tulay, “Son yıllarda sporcularımız Satranç Olimpiyatlarında çok başarılı sonuçlar aldı. Bu yıl ilk kez ve online olarak düzenlenen FIDE Online Satranç Olimpiyatı’na da çok güçlü bir başlangıç yaptık ve grubumuzu lider olarak tamamladık. Pandemi sürecinde dijital dünyadaki en etkin federasyon oluşumuzun meyvelerini topluyoruz. Türk milli sporcularımıza yönelik olarak düzenlediğimiz özel turnuvalar ve olimpiyat öncesinde yaptığımız özel hazırlık maçları ile sporcularımız bu zorlu sürece çok iyi hazırlandılar. Final yolunda atılan ilk adımda Norveç, Sırbistan, İsveç gibi güçlü rakiplere karşı elde edilen bu üst düzey başarı için kaptanımızı ve tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Başarıları daim olsun. 40 gün sürecek olan bu zorlu mücadeleyi ülkemizin yüzünü güldürerek tamamlamayı temenni ediyorum” diye konuştu.