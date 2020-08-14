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Ankaragücü'nün yeni sponsoru Acıbadem Sağlık Grubu oldu
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ANKARAGÜCÜ'NÜN YENİ SPONSORU ACIBADEM SAĞLIK GRUBU OLDU

Ankaragücü'nün yeni sponsoru Acıbadem Sağlık Grubu oldu

Ankaragücü ile Acıbadem Sağlık Grubu arasında sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı.

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Ankaragücü, yeni sağlık sponsorunu Twitter'dan duyurdu.

 Fatih Mert ve Acıbadem Ankara Hastanesi Direktörü Nihan Karaçam Salkaya’nın katıldığı ve Beştepe Tesisleri'nde imzalanan anlaşma ile Ankaragücü-Acıbadem ortaklığı başladı 

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