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Gençlerbirliği'nde ayrılık
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE AYRILIK

Gençlerbirliği'nde ayrılık

Gençlerbirliği'nde ayrılık...

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 İsimleri Acun ılıcalı'nın takımı Fortuna Sittard ile anılan Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen, Gençlerbirliği ile yollarını ayırdı.

 Gençlerbirliği, ayrılığı sosyal medya hesaplarından atılan bir tweet ile duyurdu.

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