Acun Ilıcalı Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu takımında istiyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde satın aldığı Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a transfer yapmak için kolları sıvadı. Ilıcalı, Gençlerbirliği'nin Hollandalıları Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen'in peşine düştü.

Geçtiğimiz haftalarda Hollanda takımı Fortuna Sittard'ı satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kadroyu güçlendirmek için Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin iki hollandalı oyuncusunu transfer etmek istiyor. Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen'in peşine düşen Ilıcalı, takımının yeni sezona güçlü girmesini istiyor.

21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Beijnen'in gelecek yaza kadar Ankara ekibi ile sözleşmesi bulunuyor. Aynı şekilde santrafor Mats Seuntjens'in de 2021 yazına kadar sözleşmesi var.