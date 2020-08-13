Saba, Kitsiou ve Pazdan yeni sezon öncesi ne söyledi?

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Ankaragücü takımı oyuncuları, antrenman öncesi Klasspor’a konuştu.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Saba, ‘’ Kısa bir dönme oldu dinlenme süremiz ama onun öncesinde zaten 3 ay yatmıştık o yüzden problem yok. Yalnızca birkaç maçta taraftarla oynama şansım oldu, bizim için çok çılgınca bir atmosfer vardı taraftarsız oynanan maçlar çok tuhaftı onları çok aradık. Bunların hiçbiri bahane değil tabii ki ligi daha iyi bitirebilirdik güzel bir sezon geçirmek istiyoruz, aramızdan ayrılanlar oldu yeni gelenler de olacak.’’ Şeklinde değerlendirmelere bulundu.

Kitsiou geçen sezonun iyi bir sezon olmadığını söyleyerek sözlerine ‘’Pandemiden dolayı zorlandık belki ama şimdi yeni bir sezon var bu sezonu iyi başlayıp iyi devam etmeliyiz, en azından geçen sezon yaptığımız hataları yapmamalıyız. Her yıl üzerine koyarak gitmemiz gerekiyor öncelikle takım iyi bir performans sergilemeli ki sizler de daha iyi bir Kitsiou görün. Eğer çok çalışmazsak geçen seneki gibi sıkıntılar çekeriz. Taraftarımızı da çok özledik onlar bizim için çok önemli umarım tekrar onlarla beraber oynarız.’’ Diyerek devam etti.

Polonyalı stoper Pazdan ise ‘’Bu sene lig 21 takım ile başlayacak en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Polonya’da 1 hafta sonra ligler başlayacak bizim biraz daha fazla zamanımız var, burada güzel bir ortam var, en iyi şekilde hazırlanıyoruz.’’ Şeklinde konuştu.

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN