Yeni sezon antrenmanlarına başlayan Ankaragücü bugün ikinci antrenmanına çıktı. Başkan Fatih Mert geçtiğimiz sezon, yeni sezon, transferler ve birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Sözlerine yeni sezonun camiaya hayırlı olması dilekleri ile başlayan Fatih Mert, yeni Teknik Direktör’ün Fuat Çapa olması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

‘’Yeni bir başlangıç yaptık iyi bir sezon geçirmek istiyoruz, geçen sene yaşadığımız sıkıntıları yaşamak istemiyoruz bunun için de mücadele edeceğiz. Fuat Hoca bizim daha önce de gündemimizdeydi Kasımpaşa’da geçirdiği sezon herkesin dikkatini çekti, kendisi modern futboldan anlayan biri yabancı dil konusunda da çok iyi futbolcularla iletişimi rahat olacak. Maç esnasında hocanın vurguladığı konuları tercüman doğru ifade edemeyebiliyor ama Fuat Hoca iletişim anlamında da sorun yaşamayacağımız biri. Biz de Fuat Hoca ile beraber iyi bir dönem geçireceğimize inanıyoruz.’’

Başkan, Ankaragücü’nün Gökhan İnler ve Rashad Muhammed gibi isimlerle anlaşması konusunda ise ‘’Bizim scout ekibimiz var bu ekip çalışmalarını yapıyor şu an belirlediğimiz futbolcular var, Fuat hocanın önereceği isimlere arkadaşlar baktı bizim söylediğimiz isimlere de hocamız baktı, yarın öğleden sonra bununla ilgili toplantıyı yapıp netleştirmek istiyoruz. Biliyorsunuz bizim transfer yasağımız var sayıları da söyleyeyim 40 milyona yakın transfer yasağımız var, bu Ankaragücü’nün bu sezon için TFF’den alacağı bütçeye denk geliyor diyebilirim. Biz çözmek için elimizden geleni yapıyoruz aslında ilk yarı itibari ile çözmeye çalıştık ama yaklaşma göstermediler, engel olanlar var ve biz bu isimleri biliyoruz çözdürmemek için ellerinden geleni yapıyorlar ama İnşallah biz çözeceğiz. Eğer bu sorun çözülürse gelecek vadeden futbolculara bonservis de öderiz. Ücretlerde de dengesizlik var bunu çözmeye de çalışıyoruz bazı isimlerle indirim için görüşmeler yapıyoruz’’ şeklinde konuştu.

TFF’nin kulüpler için açıkladığı limitler konusunda Fenerbahçe’nin destekçisi olduklarını belirten Fatih Mert, ‘’ Biz nasıl ligden düşmeme konusunda kulüpler ile bir birliktelik gösterdiysek undan sonra başka bir kulübün sorunu olduğunda da yanında olacağımızı söylüyoruz. Bu konuda Fenerbahçe’nin yanındayız, limit arttırılması konusu belki başka kulüplere de lazım olacak ama sorun yaşayan bir kulüp bile olsa makul durumlarda destekçi olmamız gerektiğini düşünüyoruz, dün de bu yönde görüşümüzü söyledik.’’ Dedi.

Başkan Fatih Mert, Kulüpler Birliği’nin gündeminde Rezerv Lig olduğunu söyledi. ‘’ Bu önemli bir konu, geçen sezon transfer yasağımız olduğunda bunu yaşadık altyapıdan oynaması için getireceğimiz futbolcu bulamadık, U21 de bittiği için ciddi sıkıntılar yaşadık. Alt ligde iki takım arasında geçiş yapılabilen bir lig fikri sunuldu ben de bunun faydalı olacağı görüşündeyim. Kiralık oyuncular veriyoruz bakıyorum gönderdiğimiz oyuncular oynamamış ama böyle bir lig olursa Türk futbolu için de iyi olur.’’

‘’Bir personelin bile işinde sonlandırma yapmadık’’

‘’Geldiğimiz günden beri kimsenin işini sonlandırmadık, bazı arkadaşlar kendileri ayrıldı bazı bölümlerde de aksaklıklar tespit ettik ve bu noktada verilen raporlar doğrultusunda Ankaragücü’nde değişimi başlattık, bu değişim altyapıdan da başladı. Burayı belli bir noktaya getirene kadar da devam edecek.’’

‘’110. Yıl forması tasarlanıyor’’

‘’Merkez Ankara Pasifik bizim sponsorumuz en fazla reklam alınabilecek alan da göğüs reklamı. Bu sezon formalarını tasarımlar dolayısıyla reklam ile beraber çıkartmayı düşündüler, bu sebeple de biraz gecikti ama demo formalar Afyon kampına yetişecek. 110. Yıl için de forma tasarlanıyor 31 Ağustos’da storeda satışta olacak. Başka sponsorluk çalışmalarımız da var, Qatar ile görüşmelerimiz oldu sonuçlanan bir şey yok ama görüşmelerimiz devam ediyor sonuçlanırsa duyuracağız.’’

‘’En az 5 tane ilk 11 transferi lazım’’

‘’İlk 11’de oynaması gereken 5 tane mevkii olduğunu düşünüyoruz, geçen sene neredeyse orta sahasız oynadık. En az 5 tane transfer olmalı gibi görünüyor, 2 ya da 3 tane de yedek alınabilir. Tabii bu bölgeler için oyuncu alınırken gitmesi gerekenler de olacak bunun için bir an önce işin bitmesini bekliyoruz.’’

Başkan Fatih Mert, Tandoğan Tesisleri’nde de çalışmaların başlaması ile ilgili ‘’Orada ilk önce kapalı binanın tadilatı yapıldı ama henüz tamamlanmadı, daha sonra da kapalı spor salonunun işleri var. Büyükşehir Belediyesi bu kısımları hallediyor Altındağ Belediyesi de diğer kısımları hallediyor. Orada şu an en üst seviyede lisansları olan hocalar görev yapıyor, o alanda da değişiklikler yaptık. Artık bundan sonra iş altyapıya dönecek, hocalarımıza her yıl ilk 11 için en az 2 oyuncu istediğimi söyledim.’’

‘’Bizim dönemimizde FIFA’lık bir durum olmaz’’

‘’Buraya çağırdığımız herkes duracak. Moke’yi çalışan hocalarımızın olumsuz raporları sonucunda böyle bir karar aldık, Canteros’un da dizindeki sağlık sorunu nedeniyle kadro dışı kaldı bu isimler listede var hocamız devam edebilirim derse onlarla da devam edilebilir. Moke ihtar çekti onun daha günü var, Canteros’un zaten sözleşmesi bittiği için FIFA’lık bir durumu olmaz onun parası bir şekilde ödenecek. Friedrich de takımın ligden düşme konusu olunca parasını daha kolay alacağını düşünerek bir girişimde bulundu ama bizim dönemimizde böyle bir durum olmaz herkesin parası bir şekilde ödeniyor.’’

‘’Yerli oyuncular zorluk çıkartmadı’’

‘’Çok net söylüyorum İlhan, Sedat, Korcan, Mahmut buradaki tüm çocuklar bize hiç zorluk çıkartmadılar hep Ankaragücü’nün başarısı için uğraştılar. Taraftar İlhan’ı eleştiriyor ama Orgill 30 maç oynadı 5 golü var İlhan’ın oynadığı maç sayısı belli 7 tane golü var ve bu kişiler bize zor zamanlarımızda destek oldular. Taraftarımızdan ricamız bu arkadaşların moralini bozmasınlar’’

Taraftarın takım için çok önemli olduğunu ve maç sonuçlarında çok etkili olduğunu söyleyen Fatih Mert, taraftara seslenirken ‘’Mutlu sona İnşallah ulaşacağız’’ ifadelerini kullandı.

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN