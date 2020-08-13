''Taraftar olunca 1-0 öndeyiz''

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Ankaragücü, bugün ikinci antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi takımın yeni Teknik Direktörü Fuat Çapa, açıklamalarda bulundu.

‘’Ankara bizim için yeni değil nasıl bir camiaya geldiğimizi, takımın nelere aç olduğunu biliyoruz. Süper Lig’i görmesine rağmen şu an ismini unuttuğumuz çok sayıda kulüp var Ankaragücü çok güçlü bir camia, bunun kıymetini bilmemiz lazım. İnşallah bu sezon beklentileri cevaplayacağız.’’

‘’Ankaragücü’nün nelere ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz’’

‘’Elimizdeki kadroyu değerlendiriyoruz, altyapıdan belirlenen arkadaşlar var bunları tekrar gözden geçirerek kamp kadrosunu belirleyeceğiz. Geçtiğimiz sezonun analizlerini yaptık ve rapor hazırladık bunu da yönetime sunduk, süreci kolay bir şekilde atlatıp hazırlık yapmayı umut ediyoruz. Eylül 11’de ligler başlıyor çok fazla zamanımız yok. Eylül ayını hasarlı geçirmezsek güzel bir sezon olacak. Anlaşma yaparken transfer yasağının kalkması adına bir istekte, temennide bulundum bunu hepimiz istiyoruz, eğer kalkmazsa ne sıkıntılar yaşanacak ya da Federasyon’un almış olduğu karar olmasaydı şu an hangi ligde oynayacağımız da herkes tarafından biliniyor.’’

Teknik Direktör Fuat Çapa, Ankaragücü’nde hangi mevkilerin takviyeye ihtiyacı olduğu sorusuna ise; ‘’Sorunun içinde cevap var aslında… Çok ihtiyaç var demek ki yoksa bu takım sezonu son sırada bitirmemiş olurdu.’’ Cevabını verdi.

‘’Önemli olan kaliteli bir kadro oluşması’’

‘’Lig ister 30 ister 40 karşılaşmayla oynansın ligi iyi geçiren takımlar 14-15 futbolcuyla bitiyor, Şampiyonlar Ligi’nde oynayan takımlara bakıyorsunuz onlar da 16-17 ile bitiriyor, biz bazı şeyleri çok abartıyoruz. Futbolcunun sayısından ziyade kalitesi önemlidir, hafta içerisinde de bir maç fazla oynamak bizi çok fazla sıkıntıya sokmaz. En azından 4-5 tane oyuncuya ihtiyaç var altyapı ya da transfer fark etmez, biz genç oyuncu talebinde bulunduk. Futbolcunun ırkından ziyade karakteri önemlidir, iyi futbolcu gelsin de nereden gelirse gelsin. Gençlerbirliği’nde o 2 sezonda altyapıdan ne kadar oyuncu çıkarttık, nasıl bir kadroyla oynadık nasıl bir kadro bıraktık siz daha iyi biliyorsunuz biz daha çok sistem ve futbolcu gelişimi üzerine çalışan bir ekibiz. Önemli olan tavsiye edilmek biz buraya Kasımpaşa’nın tavsiyesi üzerine geldik bence bu her şeyden daha değerli.’’

‘’Gelenleri görelim gidenlere bakarız’’

‘’Geçen sene ilk devre yaş ortalaması 31.5 ikinci devre ise 29.5, gençleştirme operasyonu olacak gelecek için yatırım yapan bir takım için bu yaş ortalaması fazla. Gelen oyuncuları bir görelim ondan sonra gidenlere bakalım… Sedat, Faty ve Rivas’ın sözleşmesi bitti gördüğünüz gibi aramızda da yoklar bu oyuncular çok genç oyuncular da değil, şu an hazırlanan rapordaki görüşümüz bu isimler için olumsuz yönde.’’

‘’Her zaman mücadele edeceğiz bundan kimsenin şüphesi olmasın’’

‘’Taraftarın arkasına yaslanıp keyifle maç izlemesi için ekonomik özgürlük lazım bizim şu an elimizden gelen çalışmak. Transfer yasağı da, var 1-2 hafta içerisinde süreç netlik kazanır ancak ondan sonra maçlar rahat rahat izlenebilir mi sorusuna kesin cevap verebilirim. Taraftar grubu çok önemli iç sahada oynanan maçlara 1-0 önde başlanır, biz o insanlara bu sevdanın karşılığını vermek zorundayız. Bizi sahiplendiler bunu yorumlarından anlıyoruz bunun için de teşekkür ederim. Türkiye’de şöyle bir şey var; işler 3 maç yolunda gitmesin yaptığınız bütün işler mahvoluyor bu da.’’

Fuat Çapa, ‘’Ankaragücü taraftarı daha atak bir futbol izleyecek mi?’’ sorusuna ise ‘’Bisikletiniz varsa uçamazsınız... Eldeki imkânlara bakmak lazım zaten savunma yapmak da çok önemli bir özelliktir. Atletico Madrid çok mu atak oynayarak kazanıyor? Bugün herkes Liverpool’u konuşuyor artık hep geçiş oyunu oynanıyor. Barcelona da 5 yıl önce oynadığı oyunu oynamıyor demek ki eldeki malzeme çok önemli.’’ Fuat Çapa, kendisine Kasımpaşa’da alınan 2-0, 3-0 gibi skorlar hatırlatıldığında ise ‘’Skora bakmamak lazım biz Kasımpaşa’da o kadar ofansif bir oyun da oynamadık’’ şeklinde cevap verdi.

‘’Benim seçilmem yönetimin vizyonunu gösterir’’

‘’Burada benden ziyade yönetimi takdir etmek lazım çünkü onların görüşü sayesinde biz uygun görüldük, ben de kendilerine teşekkür ediyorum bizi tercih ettikler için.’’

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN