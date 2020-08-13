Türk Telekom'a ABD'li oyun kurucu

Türk Telekom, 22 yaşındaki ABD’li oyun kurucu Kamar Baldwin’i kadrosuna kattı.

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalarak önemli bir başarı elde eden Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Oyun kurucu mevkini güçlendirmek isteyen Türk Telekom 22 yaşındaki gelecek vadeden ABD’li oyun kurucu Kamar Baldwin’i kadrosuna kattı. Apalache Lisesinde basketbol hayatına başlayan 1.85 boyundaki Baldwin, ikinci yılında maç başına 26,5 sayı ortalaması tutturarak takımının eyalet play-off’larında oynamasında katkı sağladı. Üniversitede Butler Bulldogs’u seçen genç oyuncu, Büyük Doğu Konferansı Liginde ilk sezonunda 10,1 sayılık, ikinci sezonunda ise 15,6 sayılık performans yakaladı. Son iki sezonunda birden fazla maçta 30 üstü sayıyla oynayarak ilk kez Büyük Doğu Konferansı Takımına seçildi.

8’inci transfer

Kamar Baldwin ile 8’inci transferini gerçekleştiren Türk Telekom, daha önce Muhammed Baygül’ün sözleşmesini uzatarak kadrosunda tuttu. Başkent temsilcisi, yerli rotasyonunda Galatasaray’dan Can Korkmaz’ı, Beşiktaş’tan Samet Geyik’i, Afyon Belediyespor’dan Erdi Gülaslan’ı ve son olarak Anadolu Efes’ten Göktuğ Baş’ı transfer etti. Geçtiğimiz sezonu İspanya Ligi Şampiyonu ve Euroleague takımlarından Baskonia’da geçiren Micheal Eric’i alan Türk Telekom, transferde rotasını NBA tecrübesi olan oyunculara çevirerek oyun kurucu bölgesi için Tyler Ennis ile forvet pozisyonu için ise Sam Dekker ile sözleşme imzaladı.