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Ankaragücü'ne anahtar teslim modern saha
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ANKARAGÜCÜ'NE ANAHTAR TESLİM MODERN SAHA

Ankaragücü'ne anahtar teslim modern saha

Ankara Büyükşehir Belediyesi, MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün Tandoğan Tesisleri'ne modern bir saha inşa etti. Kullanılamaz durumda bulunan futbol sahası, FIFA standartlarına uygun olarak yenilendi.

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 Ankara Büyükşehir Belediyesi, MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün Tandoğan Tesisleri'ne modern bir saha inşa etti. Kullanılamaz durumda bulunan futbol sahası, FIFA standartlarına uygun olarak yenilendi.

 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın MKE Ankaragücü Spor Kulübü'ne desteği sürüyor. Maddi açıdan zor günler yaşayan MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün Tandoğan Tesisleri'nde bulunan sahasını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, modern sentetik çim saha (FIFA Recommended Star 1) inşa etti.

Başkan Yavaş’tan spora ve sporcuya destek

 Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın spor ve sporcuya verdiği destek kapsamında ocak ayında Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülen başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edildi. Mart ayında Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından ihaleye çıkılmasının ardından yapımına başlanılan sentetik çim saha tamamlanarak MKE Ankaragücü Spor Kulübü'ne devredildi.

2 bin sporcu faydalanacak

 Eğitim kurumlarının yanı sıra amatör ve profesyonel spor kulüplerinin taleplerini imkanları ölçüsünde karşılamaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te sporun gelişmesine yönelik projelere hız verdi. FIFA standartlarında olan ve 60 günde bitirilerek MKE Ankaragücü Spor Kulübe teslim edilen sahada, MKE Ankaragücü'nün spor okuluna ve altyapısına bağlı genç futbolcular daha sağlıklı şartlar altında antrenman yapma imkanına kavuştu.
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aga
13 Ağustos 202020:28
Helal sana Mannsur baskan idte biz boyle baskan istiyoruz yillarca melihe oy verdik ha bu sene ha gelecek sene diye ancak hep oyalama taktigi gorduk Ankarali belediye baskani bambaska her ne kadar bjk li olsada bundan boyle ilk takimi Ankaragucudur Ankarali baskana bu yakisir sagolasin Mansur baskan.
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