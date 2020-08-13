Ankaragücü'nde pozitif vaka

Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, bir personelin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

Sezon başı hazırlıkları öncesi kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir personelimizde sonuç pozitif çıkmış olup testi pozitif çıkan çalışanımız ile birlikte, test sonucu negatif çıkan ancak aynı ortamda bulunan 4 çalışanımız evde izolasyona alınmıştır. Personelimizin genel durumu iyi olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ