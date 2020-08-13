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Gençlerbirliği'nde altyapıya takviye
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ALTYAPIYA TAKVİYE

Gençlerbirliği'nde altyapıya takviye

Adal Beran Bülbül Gençlerbirliği'nde...

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 A takım için transfer çalışmalarını sürdüren takım bir takviye de altyapıya yaptı.

 Akademide görev alan sorumlu antrenörlerin raporları doğrultusunda 2005 doğumlu yetenekli kaleci Adal Beran Bülbül, Gençlerbirliği kadrosuna katıldı.
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