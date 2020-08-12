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Maçlar seyircisiz mi oynanacak?
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MAÇLAR SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Maçlar seyircisiz mi oynanacak?

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala sporseverler maçlar seyircili mi olacak, seyircisiz mi olacak merak ediyor. Peki, maçlar seyircili mi olacak, seyircisiz mi olacak?

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 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 11 Eylül'de başlayacak Süper Lig öncesi maçların seyircili olup olmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

 Seyircisiz maçın anlamını yitirdiğini belirten TFF Başkanı, "Başakşehir'in Kopenhag'daki UEFA maçına Sayın Bakan Kasapoğlu ve Başkan Vekilimiz Mehmet Baykan'la gittik. Pandeminin yarattığı ortamda çok sıkıcı ve yorucu kontrollerden geçtik. O maçta da gördüm ki seyircisiz maç anlamını kaybediyor" dedi.

 Seyircili maça henüz hazır olmadıklarını ve bu nedenle tribünlerde taraftar hasretinin süreceğini söyleyen Nihat Özdemir, "Devletle, Sağlık Bakanlığımızla konuşuyoruz. Bilgi verip karar ve önerilerini iletiyorlar. Bir gözümüz de Almanya'da. Onların da eylülde başlayacak ligleri için seyirci kabul etmeye hazır olduğunu görüyorduk. Ama son anda Almanya'da maçların seyircisiz başlayacağı açıklandı. Bu karar, bizi de olumsuz yönde etkiledi. Çok sıkıldım. Açıkçası biz de seyircili maça henüz hazır değiliz. Maalesef hasret sürecek" ifadelerini kullandı.
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