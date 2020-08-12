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Ankaragücü kampı Afyon'da
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ANKARAGÜCÜ KAMPI AFYON'DA

Ankaragücü kampı Afyon'da

Süper 2020 - 2021 sezonu hazırlıklarına bugün başlayacak olan Ankaragücü'nün kamp yapacağı bölge belli oldu.

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 Süper 2020 - 2021 sezonu hazırlıklarına bugün başlayacak olan Ankaragücü'nün kamp yapacağı bölge belli oldu.

 Son dönemde sürekli Erzurum'u tercih eden Başkent ekibi bu sezon komşu şehir Afyon'u tercih etti.

 Sarı - lacivertliler lig öncesi hazırlıklarının bir bölümünü Afyon'da gerçekleştirecek.
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