Ankaragücü kampı Afyon'da

Süper 2020 - 2021 sezonu hazırlıklarına bugün başlayacak olan Ankaragücü'nün kamp yapacağı bölge belli oldu.
Son dönemde sürekli Erzurum'u tercih eden Başkent ekibi bu sezon komşu şehir Afyon'u tercih etti.
Sarı - lacivertliler lig öncesi hazırlıklarının bir bölümünü Afyon'da gerçekleştirecek.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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