Gençlerbirliği'nin genç oyuncuları sezonu değerlendirdi

Gençlerbirliği’nin genç oyuncuları Arda Kızıldağ ve Rahmetullah Berişbek sezonun ilk antrenmanı öncesi kulüp YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Gelecek sezon planlarından bahseden genç futbolcular, teknik direktör Mert Nobre’nin de kendileri için şans olduğunu dile getirdi.

Arda Kızıldağ, ilk 11 için elinden geleni yapacağını söylerken şunları dile getirdi:

Geçen sezon benim için iyi geçti diyebilirim, ilk on birde şans bulmaya başladım ama daha iyi olabilirdi. Genç bir futbolcu olarak sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu senenin benim için daha iyi olacağına eminim. İlk 11’de oynamak için elimden geleni yapacağım. Bu ilk günden son ana kadar mücadeleye devam edeceğim. Genç bir hocamız var ve bizim gibi genç oyuncular için bu şans. Futboldan gelen bir insan, bize çok şey katacaktır. Ondan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum.

Rahmetullah ise artık bu sezon patlama yapmak istediğini söylerken, eski takım arkadaşı olan Mert Nobre’nin teknik direktörü olarak ona çok şey katacağını söyledi:

Geçtiğimiz sezon benim için iyi geçti diyebilirim ama daha iyi de olabilirdi. İnşallah bu sezon benim için daha farklı olacak. Hocamız futbolcuyken bana çok yardımcı oluyordu. Profesyonelce yaşamam için sürekli tavsiyelerde bulunuyordu. Mert Nobre bizim için büyük şans. Hele ki Hacettepe’den de yedi kardeşimiz aramıza katılmışken. Bu sene diğer sezonlardan farklı bir Rahmetullah olacak. Ben de artık bir patlama yapmak istiyorum. İnşallah bu sezon benim için daha iyi olacak.