﻿
Daniel Lukasik ile 2+1 yıllık sözleşme
﻿
Site İçi Arama
﻿

DANİEL LUKASİK İLE 2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Daniel Lukasik ile 2+1 yıllık sözleşme

Ankaragücü Daniel Lukasik ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

1050 Okunma

Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Daniel Lukasik’in, Lechia Gdansk kulübünde bulunan bonservisi alınarak, 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

 Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Fatih Mert ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

 İmza töreninde konuşan Başkan Fatih Mert “Ankaragücü’müzün başarısı için çok titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik sergileyen Daniel Lukasik ile yeniden anlaştığımız için mutluyum. Bu yıl takımımıza çok daha büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

 Orta saha mevkinde görev yapan Daniel Lukasik ise, yeniden Ankaragücü formasını giyeceği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, bu sene daha iyi bir performans sergilemek için sıkı çalıştığını söyledi.
Saba, Kitsiou ve Pazdan yeni sezon öncesi ne söyledi?
''Geçen sene yaşadığımız sıkıntıları yaşamak istemiyoruz''
''Taraftar olunca 1-0 öndeyiz''
1
Ankaragücü'ne anahtar teslim modern saha
Ankaragücü'nde pozitif vaka
Maçlar seyircisiz mi oynanacak?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
İSTANBULDAN ANKARAGUCLU MEHMET
12 Ağustos 202015:57
HAYIRLI OLSUN
﻿