Daniel Lukasik ile 2+1 yıllık sözleşme

Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Daniel Lukasik’in, Lechia Gdansk kulübünde bulunan bonservisi alınarak, 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Fatih Mert ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
İmza töreninde konuşan Başkan Fatih Mert “Ankaragücü’müzün başarısı için çok titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik sergileyen Daniel Lukasik ile yeniden anlaştığımız için mutluyum. Bu yıl takımımıza çok daha büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
Orta saha mevkinde görev yapan Daniel Lukasik ise, yeniden Ankaragücü formasını giyeceği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, bu sene daha iyi bir performans sergilemek için sıkı çalıştığını söyledi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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