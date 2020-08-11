﻿
Ankaragücü'nde sürpriz ayrılık
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ'NDE SÜRPRİZ AYRILIK

Ankaragücü'nde sürpriz ayrılık

Ankaragücü, Adnan Erkan ile yollarını ayırdı.

1553 Okunma

 Ankaragücü'nün Sportif Direktörü Adnan Erkan attığı bir tweet ile ayrılığını duyurdu.

Ankaragücü'nün efsane kalecilerinden Adnan Erkan, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde sportif direktör olarak göreve başlamış ve 4 karşılaşmada sahaya teknik direktör olarak çıkmıştı.

 ﻿
Saba, Kitsiou ve Pazdan yeni sezon öncesi ne söyledi?
''Geçen sene yaşadığımız sıkıntıları yaşamak istemiyoruz''
''Taraftar olunca 1-0 öndeyiz''
1
Ankaragücü'ne anahtar teslim modern saha
Ankaragücü'nde pozitif vaka
Maçlar seyircisiz mi oynanacak?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿