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''Evime döndüm''
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''EVİME DÖNDÜM''

Savaş Kudaş, Gençlerbirliği’ne dönmesi ve takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

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 Gençlerbirliği ile ayrılığının üzerinden 5 sene geçtikten sonra yeniden kırmızı kara renklerle anlaşan yeni kulüp doktoru Savaş Kudaş, Gençlerbirliği’ne dönmesi ve takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

 ‘’İrtibatımız hiç kopmamıştı evime dönmüş gibi hissediyorum. Zorlu bir süreç olacak maçlar biter bitmez yeniden çalışmalara başlandı neredeyse ve daha fazla maç oynanacak, mutlaka sakatlıklar da beraberinde gelecek. Naçizane fikrim takımların da bunu düşünerek hareket etmesi, artık eskisi gibi haftada bir maç oynanmayacak. Sakatlık olmadan planlama yapmaya çalışıyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz. 6 haftalık hazırlık periyodu gerekir normalde ama böyle bir süremiz yok bu süreyi doğru kullanıp sezona ona göre hazırlanmak gerekir.’’

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN
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