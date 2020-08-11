﻿
''Gençlerbirliği neden şampiyon olamasın?''
﻿
Site İçi Arama
﻿

''GENÇLERBİRLİĞİ NEDEN ŞAMPİYON OLAMASIN?''

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından bugün ilk antrenmanına çıkan Gençlerbiliği’nin yeni teknik direktörü Mert Nobre, Klasspor’a yeni sezon hakkında açıklamalarda bulundu.

764 Okunma

  Yapılan sağlık kontrollerinin ardından bugün ilk antrenmanına çıkan Gençlerbiliği’nin yeni teknik direktörü Mert Nobre, Klasspor’a yeni sezon hakkında açıklamalarda bulundu.

  Gençlerbirliği’nde olmanın çok büyük bir mutluluk olduğunu söyleyen Nobre, ‘’Çok şanslıyım, Gençlerbirliği camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Benim de ilk teknik direktörlük deneyimim geçen sezon istediğimiz gibi değildi bu sene daha farklı olacak, en az 5 transfer düşünüyoruz. Oynarken daha kolaymış ama ben çok mutluyum.’’ Şeklinde konuştu.

 ‘’Sistem aynı olmayacak’’         

 ‘’Bu sene başka taktik ve başka sistemle oynanacak, son dört günde belki de yalnızca 10 saat uyudum düşünmemiz gereken çok şey var ama çok keyif alıyorum. Gençlerbirliği her sene altyapıdan oyuncu çıkartır ve bu Türkiye’de çok eksik. İnşallah bu sene daha fazla oyuncu çıkar her türlü altyapı imkânına sahibiz.’’

 ‘’Taraftar her zaman önemlidir’’

 ‘’Taraftarımızın desteği inanılmaz önemli, pandemiden dolayı uzak kalındı ama en kısa zamanda onları tribünde görmek istiyoruz.’’

‘’Neden Gençlerbirliği şampiyon olamasın?’’

‘’Başakşehir şampiyon oldu neden Gençlerbirliği de olamasın? Futbolda her şey olabilir, ben oynarken şampiyon olduk şimdi dışarıdayken şampiyonluk görmek istiyorum ve inanıyorum’’

 Transferlerle ilgili konuşan Nobre, altyapıdan yetişen genç oyuncu Berat Özdemir’in 1 sene daha kalmasını istediğini dile getirdi.

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN
Gençlerbirliği'nde altyapıya takviye
Maçlar seyircisiz mi oynanacak?
Gençlerbirliği'nin genç oyuncuları sezonu değerlendirdi
''Evime döndüm''
''Gençlerbirliği'nin hamurunda yetiştirmek var''
Gençlerbirliği futbolcuları ilk antrenman öncesi ne dedi?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿