''Gençlerbirliği neden şampiyon olamasın?''

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından bugün ilk antrenmanına çıkan Gençlerbiliği’nin yeni teknik direktörü Mert Nobre, Klasspor’a yeni sezon hakkında açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği’nde olmanın çok büyük bir mutluluk olduğunu söyleyen Nobre, ‘’Çok şanslıyım, Gençlerbirliği camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Benim de ilk teknik direktörlük deneyimim geçen sezon istediğimiz gibi değildi bu sene daha farklı olacak, en az 5 transfer düşünüyoruz. Oynarken daha kolaymış ama ben çok mutluyum.’’ Şeklinde konuştu.

‘’Sistem aynı olmayacak’’

‘’Bu sene başka taktik ve başka sistemle oynanacak, son dört günde belki de yalnızca 10 saat uyudum düşünmemiz gereken çok şey var ama çok keyif alıyorum. Gençlerbirliği her sene altyapıdan oyuncu çıkartır ve bu Türkiye’de çok eksik. İnşallah bu sene daha fazla oyuncu çıkar her türlü altyapı imkânına sahibiz.’’

‘’Taraftar her zaman önemlidir’’

‘’Taraftarımızın desteği inanılmaz önemli, pandemiden dolayı uzak kalındı ama en kısa zamanda onları tribünde görmek istiyoruz.’’

‘’Neden Gençlerbirliği şampiyon olamasın?’’

‘’Başakşehir şampiyon oldu neden Gençlerbirliği de olamasın? Futbolda her şey olabilir, ben oynarken şampiyon olduk şimdi dışarıdayken şampiyonluk görmek istiyorum ve inanıyorum’’

Transferlerle ilgili konuşan Nobre, altyapıdan yetişen genç oyuncu Berat Özdemir’in 1 sene daha kalmasını istediğini dile getirdi.

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN