Gençlerbirliği futbolcuları ilk antrenman öncesi ne dedi?

Kısa bir aranın ardından yoğun tempolu çalışmalarına dönen Gençlerbirliği futbolcuları, geçtiğimiz sezon ve bu sezon değerlendirmesini Klasspor’da yaptılar.

İsmi sık sık transfer haberlerinde yer alan Berat Özdemir; ‘’Kendi çapımızda çalışmalarımız olmuştu ama şu an yoğun bir tempoya başladık. Biz Nobre’ye destek olacağız o da bize önderlik edecek. Transfer konusuna gelecek olursak son söz başkanımızın derim ben bana ne denirse onu yaparım. Benim amacım kulübüme para kazandırıp kendimi daha iyi ifade edebileceğim yerlerde olmak’’ şeklinde konuştu.

Altyapıda yetişip A takımda forma şansı bulan isimlerden olan Rahmetullah Berişbek ise yeni sezonu ‘’Geçen sezon çalışmıyormuşum gibi bir algı oluştu ama ben her antrenmandan sonra ekstra şut bile çalışıyordum ama bunları duyunca daha çok çalışmaya başladım İnşallah bu sezon daha iyi olacak. Nobre’yi ilk gördüğümde baba diyesim geldi, bize katacağı çok şey var bence bu sezon altyapıdan daha fazla isim göreceğiz.’’ Şeklinde değerlendirdi.

Geçtiğimiz sezonda en fazla forma şansı bulan isimlerden biri olan Candeias ‘’Burada birbirimize alışmamız biraz zor olmuştu, birbirimizi tanıyınca her şey daha iyi olmuştu. Ben bu sene çok daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum. Yeni arkadaşlarımız da katılınca çalışmalarımız daha iyi olacak, yabancı ya da yerli fark etmez futbolun evrensel bir dili var birbirimize alışıp güzel şeyler yapacağız.’’ şeklinde açıklamalarda bulundu.