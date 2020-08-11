Gençlerbirliği sağlık testinden geçti

Gençlerbirliği futbolcuları ve teknik ekibi yeni sezon öncesi Acıbadem Ankara Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
İlk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri gerçekleşti. Sporcuların sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Sağlık testine yeni transferler Diego Angelo da katıldı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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