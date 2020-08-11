﻿
Mert Nobre'nin ekibi belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

MERT NOBRE'NİN EKİBİ BELLİ OLDU

Mert Nobre'nin ekibi belli oldu

Nobre'nin ekibi belli oldu

1223 Okunma

 Gençlerbirliği’nde teknik direktör Mert Nobre’nin yardımcıları belli oldu.

 Mert Nobre’nin yardımcılıklarını Süleyman Bayram, Taşkın Aksoy ile kondisyon antrenörleri Emrah Sirkecioğlu, Eduardo Caro Balada ve kaleci antrenörü Suat Arıcan yapacak.
Gençlerbirliği'nde altyapıya takviye
Maçlar seyircisiz mi oynanacak?
Gençlerbirliği'nin genç oyuncuları sezonu değerlendirdi
''Evime döndüm''
''Gençlerbirliği'nin hamurunda yetiştirmek var''
''Gençlerbirliği neden şampiyon olamasın?''
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿