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Gençlerbirliği'nin yeni kulüp doktoru Savaş Kudaş oldu
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN YENİ KULÜP DOKTORU SAVAŞ KUDAŞ OLDU

Gençlerbirliği'nin yeni kulüp doktoru Savaş Kudaş oldu

Gençlerbirliği, Savaş Kudaş ile anlaştı.

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Gençlerbirliği’nde önceki dönemlerde görev yapan Uzman Doktor Savaş Kudaş, 2020-2021 sezonu itibariyle yeniden Gençlerbirliği’ne döndü.

Savaş Kudaş ve ekibine hoş geldin diyor, görevlerinde başarı diliyoruz.
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