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Ankaragücü'nün yeni kulüp doktoru Gürhan Dönmez oldu
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ANKARAGÜCÜ'NÜN YENİ KULÜP DOKTORU GÜRHAN DÖNMEZ OLDU

Ankaragücü'nün yeni kulüp doktoru Gürhan Dönmez oldu

Ankaragücü, Gürhan Dönmez ile anlaştı

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Ankaragücü, kulüp doktoru olarak Gürhan Dönmez ile anlaştı.

Gençlerbirliği'nden ayrılan Gürhan Dönmez, artık ekibi ile beraber Ankaragücü'nde.

 

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