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Etimesgut'ta ayrılık
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ETİMESGUT'TA AYRILIK

Etimesgut'ta ayrılık

Yollar ayrıldı...

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 Etimesgut Belediyespor sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 6 isim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Bu 6 isimin ; Ahmet Kaan Ergün, Berkant Şahin Kök, Erçin Ilgaz, Muhammet Emre Kalkan, Hüseyin Kul ve Süleyman Türkeş olduğu ifade edildi.
 Henüz teknik direktör konusundaki tercihi belli olmayan Etimesgut Belediyespor'un 2020-2021 sezonu için hazırlıklarının bayram sonrası başlayacağı tahmin edliyor.

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