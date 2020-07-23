Etimesgut'ta ayrılık

Etimesgut Belediyespor sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 6 isim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Bu 6 isimin ; Ahmet Kaan Ergün, Berkant Şahin Kök, Erçin Ilgaz, Muhammet Emre Kalkan, Hüseyin Kul ve Süleyman Türkeş olduğu ifade edildi.

Henüz teknik direktör konusundaki tercihi belli olmayan Etimesgut Belediyespor'un 2020-2021 sezonu için hazırlıklarının bayram sonrası başlayacağı tahmin edliyor.