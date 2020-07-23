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Beşiktaş hazırlıkları sürüyor
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BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

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 Ligin son maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, maç hazırlıklarını bu sabah yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketleri ve orta – şut çalışmasıyla başlayan antrenman daha sonra dar alanda yapılan çift kale maç ile noktalandı.

 Antrenmana tedavilerine devam edilen Yasin, Sefa, Fabricio, Stancu, Nordfeldt, Toure ve Ömer Alper katılmadı.

 

 
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