Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Ligin son maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, maç hazırlıklarını bu sabah yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketleri ve orta – şut çalışmasıyla başlayan antrenman daha sonra dar alanda yapılan çift kale maç ile noktalandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Yasin, Sefa, Fabricio, Stancu, Nordfeldt, Toure ve Ömer Alper katılmadı.