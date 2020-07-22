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Gençlerbirliği'nin acı kaybı
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN ACI KAYBI

Gençlerbirliği'nin acı kaybı

Gençlerbirliği'nin acı kaybı.

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 Gençlerbirliği tribünlerinin sevilen ismi Deniz Erdin'i kaybettik. 

 Kırmızı - siyahlı camianın sevilen isimlerinden Cumhur Erdin'in oğlu Deniz Erdin vefat etti.

 Klasspor olarak merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz...
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