Ankaragücü ve Ankara Demirspor’a kötü haber

TFF Hukuk Müşavirliği , Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez’i ve Ankara Demirspor kalecisi Emre Selen’i PFDK’ya sevketti.

Disiplin Kurulu, 19.07.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak İbrahim Üzülmez'in PFDK'ya sevkine karar verdi.

Aynı kurul, Ankara Demirspor kalecisi Emre Selen’i 20.07.2020 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle aynı maddeden tedbirli olarak PFDK’ya sevketti.

Talimatnamenin 36. Maddesi Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası, görevlilere ve diğer kişilere ise 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası öngörüyor.

Aynı müsabakada, maç sonunda protokol tribününde çıkan olaylar sebebiyle Sakaryaspor’dan Başkan Cumhur Genç, Yönetici Murat Hünerlice ve görevliler Serkan Kocasakal, Volkan Kahyalar ve Semih Yıldırım da PFDK’ya sevkedilen isimler arasında yer aldı.