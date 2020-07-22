Altındağlı gençler hedefi 12'den vuruyor.

Yaz Okulları kapsamında açılan okçuluk kursuna katılan Altındağlı gençler, hem sosyalleşiyor hem de bireysel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Altındağlı çocuklar Gençlik Merkezleri sayesinde farklı spor dallarıyla tanışmaya devam ediyor.

Altındağlı çocuklar ve gençler, Gençlik Merkezlerinde açılan Yaz Okulu sayesinde, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan ata sporu okçuluk ile tanıştı. Yaz okulunda okçuluk eğitimi alan gençler için tatil daha keyifli hale geldi. Gençler okçuluk kurslarına büyük ilgi gösterdi.

ATA SPORUNA TAM DESTEK

Altındağlı gençlerin ata sporu olan okçuluk ile tanışmasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin ata sporlarımızdan biri olan okçuluk ile tanışması ve içlerinde yetenekli olanların bu spora yönlendirilmesi bizim için ayrı bir önem taşıyor. Altındağ olarak ata sporumuz okçuluğa da sahip çıkacağız" dedi.

Okçuluğun sportif aktivitenin yanında, gençlerin bireysel gelişimine ve sosyalleşmelerine de büyük katkı sağladığını vurgulayan Başkan Balcı "Kişinin kendine güvenini arttıran, konsantrasyonu geliştiren ve sosyalleşmeyi olumlu yönde etkileyen okçuluk, ayrıca el ve ayakların orantılı, doğru kullanılmasını sağlayarak günümüzün en önemli sağlık sorunlarından olan vücut eğriliğinin önüne geçerek dik duruşu da sağlıyor" diye konuştu.

GELECEĞİN OKÇULARI ALTINDAĞ'DA

Başkan Balcı, "Altındağ Belediyesi'nin yaz okullarında okçuluk eğitimi alan gençlerimizin, ileride milli dereceler almalarını ve ata sporumuz ile bizi dünyada temsil etmelerini çok isterim. Günümüzde çocuklarımız ve gençlerimiz ne yazık ki vakitlerinin çoğunu bilgisayar başında geçiriyor. Hayatlarını spor ile planlamaları ve değerlendirmelerini arzu ediyoruz. Bu nedenle belediye olarak Altındağlı çocuklarımıza ve gençlerimize tam destek veriyoruz. Eğer gençlerimiz onlara sunduğumuz bu imkanları iyi değerlendirir, planlı ve disiplinli çalışırlarsa, nice şampiyonların Altındağ’dan çıkacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

HER ŞEY ÜCRETSİZ

Okçuluk kurslarının ücretsiz olduğunu ve gerekli tüm malzemelerin Altındağ Belediyesi tarafından karşılandığını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı "Altındağlı gençlerimiz sporla ilgilensin yeter. Biz onların sağlıklı gelişimi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Gençlerimizin kurslara katılmak için mahallelerinde bulunan Gençlik Merkezi'ne üye olmaları yeterli" dedi. Başkan Balcı tüm Altındağlı gençleri Gençlik Merkezleri'nden faydalanmaya çağırdı.