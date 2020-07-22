Murat Karakaya Halkbank’ta

Milli smaçör Halkbank formasını giydi

Voleybolda Türkiye’nin köklü kulübü Halkbank, smaçör Murat Karakaya’yı kadrosuna dahil etti. Türkiye’nin bir çok kulübünde başarılı bir şekilde forma giyen tecrübeli oyuncu, amacının takım olarak önlerine konan hedeflere ulaşmada üzerine düşen ne varsa yapmak olduğunu söyledi.

Halkbank gibi büyük, köklü, geçmişi başarılarla dolu, kurumsallaşmada Avrupa standartlarını yakalamış bir kulübün üyesi olmaktan onur duyduğunu ifade eden Karakaya, “Bu ailenin bir parçası olmak çok keyifli ve mutluluk verici. Halkbank camiasına layık olmak, hedeflerimize ulaşmak adına elimden ne geliyorsa onu hayata geçirmek için sabırsızlanıyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek duygularını açıkladı.

Murat Karakaya kimdir?

Doğum Yeri: Ankara

Doğum Tarihi: 27/06/1987

Boy: 190cm

Kilo: 83kg

Mevkii: Smaçör

Smaç yüksekliği: 315cm

Blok yüksekliği: 305cm

Oynadığı Takımlar: SGK, Torul Bld., Sivas 4 Eylül Bld., Ziraat Bankası, Gaziantep Şahinbey Bld., Beşiktaş, Maliye Milli Piyango, Arhavi Belediye, Solhan Bld. Spor

Başarılar: Altyapılar ve A Milli Takım’da 87 kez milli.