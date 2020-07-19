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Ankaragücü umudunu son dakikada kaybetti
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ANKARAGÜCÜ UMUDUNU SON DAKİKADA KAYBETTİ

Ankaragücü umudunu son dakikada kaybetti

Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Ankaragücü, Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu.

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MAÇTAN DAKİKALAR

25’inci dakikada Scarione kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu çekti, kaleci Ferhat gole izin vermedi.
26’ncı dakikada Faty’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Rivas’ın sert şutunu kaleci Ferhat çeldi. Dönen topu Faty tamamlamak isterken araya savunma girdi.
31’nci dakikada topla ceza sahasına giren Doğukan pasını Bünyamin’e verdi. Bünyamin’in şutunda top auta gitti.
33’üncü dakikada savunmadan topu çalan Michalak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Michalak’ın vuruşunda kaleci Ferhat topu ayaklarıyla çıkardı.
45+1’inci dakikada Kitsiou ceza sahasına çalımla girdi ve şutunu çekti. Top savunmada Veysel’e çarptı ve üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
57’nci dakikada savunmanın arkasına sarkan Rivas kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti. Ferhat yakın mesafeden topun ağlara gitmesini önledi.
63’üncü dakikada Doğukan ceza sahası dışından şutunu çekti kaleci Friedrich topu kurtardı.
69’uncu dakikada Amilton ceza sahasına pasında topla buluşan Fredy, kaleci Friedrich ile karşı karşıya kaldı. Fredy’nin şutunda kaleci Freiedrich mutlak golü önledi.
75’inci dakikada Amilton’un pas hatasında araya giren Pazdan, topu İlhan Parlak’a attı. İlhan’ın şutunda top doğrudan auta gitti.
90+3’üncü dakikada Fredy’nin pasında topla buluşan Adis Jahovic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
90+9'uncu dakikada Yekta Kurtuluş, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Müsabakada başka gol olmadı ve müsabaka 1-0 deplasman ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik (Dk. 86 Sedat Ağçay), Lobjanidze (Dk. 86 Atila Turan), Scarione (Dk. 66 İlhan Parlak), Michalak (Dk. 76 Orkan Çınar), Rivas

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak (Dk. 68 Chico), Ufuk Akyol (Dk. 61 Fredy), Yekta Kurtuluş (Dk. 90 Leschuk), Doğukan Sinik, Bünyamin Balcı, Amilton, Jahovic

Gol: Dk. 90 3 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 8 Yekta Kurtuluş (Yedek kulübesinde) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Pinto, Dk. 48 Pazdan, Dk. 80 Kulusic, Dk. 85 Faty (MKE Ankaragücü), Dk. 90 8 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)
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3
ANGARALI
20 Temmuz 202000:26
SONUN GELECEĞİ ALANYA MACIYLA BELLİ OLDU ŞİMDİ YENİ SEZON İÇİN HAZIRLANMAK LAZIM HOCA OLARAK HATAY HOCASI MEHMET ALTIPARMAK ALINMALI KALECİ MUHAKKAK TUTULMALI PAZDAN KULUSİC TUTULMALI LUKOSİC(35)NUMARA TUTULMALI ORGİL OLABİLİR AMA KITSIU PİNTO FATİ 18-24-30 NUMARALAR HEMEN GÖNDERİLMELİ SEDAT İLHAN GİTMELİ CEBRAİL ATİLATURAN ORKUN. DURMALI TFF DE OYNAYAN OYUNCULARDAN TAKVİYE YAPILMALI YOKSA SÜPERLİG HAYAL ÇIKAMAZSIN HEMEN KATAR ALIP TAKIMI GURUP HOCAYI GETİR YOKSA ŞUBU DERSEN ÇIKMA ŞANSIN YOKKKK
2
Serdar06
20 Temmuz 202000:16
Başta dolmuşçuya yazıklar olsun.Ank.gücünün paralarını çarçur etti hesap vermeden gitti.Yeni başkan futboldan anlamıyor yanlış hoca tercihleri bizi mahvetti.Ruhsuz oyuncular da maç seçince düşmek kaçınılmaz oldu.Eyyamci hakemlerde çok puanımızı çaldı.Yazıklar olsun.
1
Ankaralı
20 Temmuz 202000:03
Zaten süper lig bize fazlaydı.Ne başkan ne futbolcular bu ligi kaldıramadı.Ellerine geçen şansları kullanamadılar.yanlış hocalar.yanlış kararlar sonumuzu getirdi.olan yine taraftara oldu yine yüzü gülmedi.bu gidişlede gülmeyecek.40 yıllık bir taraftar olarak beni kocattı bu takım.Koskoca bir ülkenin başkentine yakışmayan ruhsuzlar ordusu.Seyircisiz başakşehir şampiyon olurken koskoca başkentin takımı küme düştü.YAZIKLAR OLSUN EMEĞİ GEÇEN HERKESE
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