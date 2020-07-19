Ankaragücü umudunu son dakikada kaybetti

SONUN GELECEĞİ ALANYA MACIYLA BELLİ OLDU ŞİMDİ YENİ SEZON İÇİN HAZIRLANMAK LAZIM HOCA OLARAK HATAY HOCASI MEHMET ALTIPARMAK ALINMALI KALECİ MUHAKKAK TUTULMALI PAZDAN KULUSİC TUTULMALI LUKOSİC(35)NUMARA TUTULMALI ORGİL OLABİLİR AMA KITSIU PİNTO FATİ 18-24-30 NUMARALAR HEMEN GÖNDERİLMELİ SEDAT İLHAN GİTMELİ CEBRAİL ATİLATURAN ORKUN. DURMALI TFF DE OYNAYAN OYUNCULARDAN TAKVİYE YAPILMALI YOKSA SÜPERLİG HAYAL ÇIKAMAZSIN HEMEN KATAR ALIP TAKIMI GURUP HOCAYI GETİR YOKSA ŞUBU DERSEN ÇIKMA ŞANSIN YOKKKK

Başta dolmuşçuya yazıklar olsun.Ank.gücünün paralarını çarçur etti hesap vermeden gitti.Yeni başkan futboldan anlamıyor yanlış hoca tercihleri bizi mahvetti.Ruhsuz oyuncular da maç seçince düşmek kaçınılmaz oldu.Eyyamci hakemlerde çok puanımızı çaldı.Yazıklar olsun.

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Ankaralı

20 Temmuz 202000:03

Zaten süper lig bize fazlaydı.Ne başkan ne futbolcular bu ligi kaldıramadı.Ellerine geçen şansları kullanamadılar.yanlış hocalar.yanlış kararlar sonumuzu getirdi.olan yine taraftara oldu yine yüzü gülmedi.bu gidişlede gülmeyecek.40 yıllık bir taraftar olarak beni kocattı bu takım.Koskoca bir ülkenin başkentine yakışmayan ruhsuzlar ordusu.Seyircisiz başakşehir şampiyon olurken koskoca başkentin takımı küme düştü.YAZIKLAR OLSUN EMEĞİ GEÇEN HERKESE