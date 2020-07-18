2'nci ve 3'ncü lig Play-Off maçları canlı yayınlanacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu, 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında Antalya'da oynanacak olan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Play-Off maçlarının A Spor'dan yayınlanacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Play-Off maçları A Spor'dan canlı olarak yayınlanacağı duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklama
20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında Antalya'da oynanacak 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Play-Off maçları A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Tüm müsabakaların canlı yayınlanması ve daha fazla sayıda futbolsevere ulaşması amacıyla maç saatlerinde değişiklikler yapıldı. Aynı saatte başlayan müsabakalar ise dönüşümlü olarak ekranlara gelecek.
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