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Hokey federasyonundan başsağlığı mesajı...
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HOKEY FEDERASYONUNDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI...

Hokey federasyonundan başsağlığı mesajı...

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, şehit olan güvenlik güçleri için bir taziye mesajı yayınlayarak, yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, şehit olan güvenlik güçleri için bir taziye mesajı yayınlayarak, yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Şehitleri anarak sözlerine başlayan Karakan ‘’Öncelikle Van’ın Gevaş ilçesinde insanlı keşif uçağımızın Artos Dağı’na çarpması sonucu ve Siirt’in Pervari ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, milletimize ise başsağlığı diliyorum.’’ dedi.

Bölgesinde güçlü bir Türkiye’nin bazı uluslararası şer odaklarının işine gelmediğini ifade eden Karakan ‘’Ülkemiz her zaman bölgesinde huzur ve istikrar isteyen tarafta olmuştur. Bazı uluslararası şer odakları tarihin her döneminde bu istikrar ve güven ortamından rahatsız olmuşlardır. Ermenistan’ın, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a karşı başlattığı saldırılar tüm bölgeyi hedef almaktadır. Türkiye dün olduğu gibi bugünde Azerbaycan’ın yanında olmuştur, olacaktır.’’ diyerek Ermenistan’ın Azerbaycan karşısındaki saldırgan tutumunu kınadı.
Türkiye’nin birçok terör örgütü ile mücadele ettiğinin altını çizen Karakan ‘’ Türkiye, uluslararası şer odaklarının maşası konumunda olan terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele örneği göstermektedir. Günümüzde dünyada yeni dengeler kurulurken ülkemiz mutlaka bu dengelerde  söz sahibi olacaktır. Bir kez daha büyük ve güçlü Türkiye ideali için, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını ortaya koyarak şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize ise başsağlığı diliyorum’’ dedi.

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