Osmanlı Stadı'nın doğalgaz ve elektrik faturalarını hala Büyükşehir ödüyor

14 Temmuz 2020 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde konuşan Mansur Yavaş Osmanlıspor ve Saray Spor Tesisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Belediye imkanları ile güncel değeri 37.8 milyon TL’ye mal olan Osmanlı Stadının elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemediği ortaya çıktı. Belediye Meclis Toplantısında konuşan Mansur Yavaş, mahkeme kararı olmasına rağmen tahliye edilmeyen Osmanlı stadı için belediyenin cebinden 54 bin 457 TL doğalgaz ve 2 milyon 900 bin TL elektrik faturası ödendiği ortaya çıktı.

2’nci lige düşmesi neredeyse kesinleşen Osmanlıspor’a statı tahliyesi için kendisinden önce dava açıldığını söyleyen Yavaş, ancak tahliyenin bir türlü gerçekleştirilemediğini söyledi.

Belediye Meclisinde bir diğer önemli konu ise Saray Tesisleri idi. Melih Gökçek döneminde yapılan Saray Tesislerini Ankaragücü’ne vereceğini söyleyen Gökçek, yaşanan mahkeme süreci sonunda dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve dönemin Futbol Federasyon Başkanı Mahmut Özgener’e kızarak 650 milyon TL değerindeki tesisleri MİT’e devretmişti.

Mansur Yavaş “Cumhuriyetin en görkemli tesisi olacak düşüncesi ile yapılan Saray Spor Tesisi için ‘’Chelsea’nin antrenman sahası 2 tane burada 14 tane saha var, 3000 seyirci kapasiteli tribün, 450 metrekare 35 adet villa, spor okulu, basket sahaları tenis kortları ve 50 odalı otel var. Bu tesisin güncel maliyeti 648.229.176 milyon ₺, yönetime girsek bu tesis Ankaragücü’ne verilecekti dediler o da olmadı başka kuruma tahsis edildiği için kullanamıyoruz.’’ şeklinde konuştu.

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN