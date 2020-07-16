Gerson Rodrigues'in sözleşmesi feshedilebilir

Ankaragücü Basın Sözcüsü İsmail Atasoy Gerson Rodrigues'in durumunu ve takımın ligde kalan 2 maçını değerlendirdi.

Geçen hafta Galatasaray maçı öncesinde Ante Kulusic'le yaşadığı tartışma nedeniyle Gerson Rodrigues'in kadrodan çıkarılmasına ilişkin soru üzerine de Atasoy, şu yanıtı verdi:

"Rodrigues'le ilgili affetme gibi bir şey söz konusu değil. Rodrigues, yönetim kurulumuzun almış olduğu son kararla büyük bir ihtimal biz bu kararı bugün netleştireceğiz, sözleşmesini feshetme gibi bir durum olabilir. Bugün nihai kararı vereceğiz. Hukuki süreci devam ettiriyoruz, şu an görüşmeler devam ediyor ama bugün netleşir bu karar. Yönetim kurulu olarak kararımız ayrılma yönünde, nihai karar yüzde doksan bu şekilde olacak gibi. 'Ben bu takımda ilk 11'deyim ben bu takımın golcüsüyüm ben olmazsam bu iş olmaz', bu mantıkla hareket eden her zaman zarar eder. Dolayısıyla orada oluşan haksız bir durum var o haksız durumu da biz görmezden gelemezdik. Çünkü bizim için öncelik Ankaragücü'nün başarısı."

Atasoy, Galatasaray maçı öncesi yaşananların yönetimi son derece üzdüğünü belirterek, "Bu da cevapsız kalmamalıydı, yönetim kurulumuzda öncelikle kadro dışı bırakarak daha sonra da bugün vereceği nihai kararla bu işi sonuçlandırıcak." dedi.

Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, final gibi iki zorlu maça çıkacaklarını belirterek, "Hedefimizde şu an iki maçı da almak var, ligde kalabilme adına. Biz puan olarak da o zaman 35 puan elde edeceğiz. Hedefimiz iki maçı alıp ligde kalmak." diye konuştu.

Atasoy, Galatasaray ile iç sahada iyi bir mücadeleyle önemli bir galibiyet kazandıklarını ifade ederek, "Biz kalan iki maçta 6 puanı alabileceğimize yüzde yüz inanıyoruz. Biz takım olarak buna hazır vaziyetteyiz. Bu hafta takımda Dever Orgill kart cezalısı. Takım hem kondisyon, hem motivasyon olarak ve İbrahim Üzülmez hocanın gelmesiyle birlikte biraz daha birlik, beraberlik ahengini yakalamış vaziyette. Dolayısıyla bu iki maçı almamamız için hiç bir neden yok. Takımda eksik, sakat oyuncu yok. Orgill, hariç şu an tam kadro sahada olacağız." diye konuştu.