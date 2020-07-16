''Herkes kadar şansımız var...''

Ankara Demirspor’un, ligden çekilme kararından vazgeçmesinin ardından takım tekrar toplandı ve Antalya’ya kampa gitti. Takımın teknik direktörü Bahaddin Güneş, Klasspor’a bağlanarak Bülent Atlas’ın sorularını yanıtladı.

Sezon başında kümede kalsın düşüncesi ile kurulan bir takım olduklarını söyleyen Bahaddin Güneş, takımın durumu için ‘’İnanılmaz bir başarı gösterdik, aile haline geldik ama keşke gelmeseydik de ülke futbolunu karıştırmasaydık diyorum. Ortada herkesin kabul ettiği bir hak var şampiyonluğun en büyük adayıydık ama ne oldu bilmiyorum, ben ve oyuncularım çok mağduruz tabii ki.’’ Şeklinde konuştu.

‘’Aile ortamı var’’

‘’Bu ekip en başından beri çok iyi oynuyor, bu sıcak havada Antalya’ya gelmişsek oyuncularım her şartta oynar. İnşallah şanssızlık yaşamadan kupamızı alır döneriz. İki grup var şu an birinde Sancaktepe, İnegöl, Hekimoğlu ve Manisa var, bizim olduğumuz grupta da Sakarya, Tuzla, Kastamonu var. Maçlar oynanacak daha sonra iki gruptan çıkan birincile final oynayacak.’’

‘’Takım kadrosu kısıtlı olduğu için yük hep belirli oyuncuların üzerindeydi, bu dönem toparlanmak için de iyi oldu sadece antrenman eksikliği var. Havanın sıcaklığı da belki sıkıntı yapabilir ama oyuncularım her türlü oynayacaklar. Demirspor 90 senelik bir çınar bir anda yok olamaz, duyarlı olup bağlılığımızı arttırırsak Ankara futbolu için çok daha iyi olur.’’

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN