Ligin bitmesine çok az bir süre kala Ankaragücü’nün durumunu konuşmak için Klasspor’a bağlanan Özgür Şahiner, Meriç Enercan, Orhan Sal, Orhan Kemal Erkılıç ve Ali Öcal Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas’ın sorularını yanıtladı.

Ankaragücü’nün ligde kalmasını umduğunu söyleyen Özgür Şahiner, Ankaragücü için ‘’ İşleri zor, Ankaragücü’nün oyuncuları ve teknik kadrosu şu an sadece kazanmaya odaklanmalı. Diğer takımlara baktığımız zaman son 2 haftada kazanabilecek takım Ankaragücü, Antalyaspor’un çok fazla iddiası yok. Galatasaray maçındaki direnci gösterirlerse bu 2 maçı da kazanacaklarına inanıyorum.’’ Şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Meriç Enercan, Ankaragücü’nün son iki haftası için‘’Ankaragücü şimdiye kadar önüne gelen şansları elinin tersiyle itti, aslında bu iş çoktan biterdi gelecek sezon planlamalarına başlanırdı ama yanlış teknik direktör seçimleri yapıldı.Mustafa Reşit Akçay hiç kurtarıcı hoca olarak görev yapmadı, yönetim bu konuda çok amatörce kararlar verdi. Ne olacak bu Ankaragücü’nün hali sorusu hep sorulur ama bu sefer İnşallah ile Maşallah ile olacak bir şey değil çünkü sadece 2 maçı kazanmak yetmez rakiplerin de kaybetmesi gerekiyor. Ankaragücü’nün milyon dolarlar harcama şansı yok kendi gençlerine yönelerek doğruyu bulmaya çalışmalılar. Kaptanını döven adamın Ankaragücü’nde işi yok bence, bu kulüp böyle durumlarda gereksiz hoşgörü gösterecek bir kulüp değil.’’ Şeklinde konuştu.

Orhan Sal ise ‘’Ne olacak bu Ankaragücü’nün hali?’’ Sorusuna, ‘’ Ankaragücü kazansa bile diğer maçların sonuçları da önemli, bu saatten sonra yapılacak tek şey 6 puan alıp beklemek. Bence Rodrigues olayı oyuncuları da ateşledi herkes kendine geldi. Denizli maçı için bir şey söylemek zor belki Ankaragücü Antalya maçını kaybedecek ve o maçın bir önemi kalmayacak çünkü Antalya gerçekten takım olmuş, bu hafta 7 maç var bir çok ihtimal var o maç için.’’ Diyerek cevap verdi.

Orhan Kemal Erkılıç, Ankaragücü’nün fazladan 1 galibiyeti daha olsaydı çok farklı olacağını düşündüğünü söyledi. Takımın genel durumu hakkında ise ‘’Ankaragücü’nün avantajı rakiplerinin diğer takımlara göre daha kolay olması. Ben Kayseri, Konya ve Malatya ekiplerinin lige veda etmesini bekliyordum belki Malatya ile Rize yer de değiştirebilirdi, Ankaragücü’nün önünde daha fazla maç olsaydı durum çok değişirdi. Ankaragücü’nün 2 maçı kazanmasından başka senaryo düşünmüyoruz ama Kayserinin de kaybetmesi gerekiyor, 35 puan ligde kalmaya yetecek gibi görünüyor. Umarım bu hafta olumsuz bir tablo olmaz ve umutlar devam eder.’’ Şeklinde konuştu.

Ankaragücü’nün durumu ve önündeki maçlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Ali Öcal da ‘’Matematiksel olarak Ankaragücü’nün ligde kalma umudu var ama aynı zamanda bu sadece Ankaragücü’nün elinde de değil ama kesin olarak söylenebilecek tek şey 2 maç kazanılmalı. Ankaragücü kadro açısından son derece kısıtlı, takım içinde yaşanan gerilim profesyonel bir takıma yakışacak durum değil hele bu süreçte böyle bir şeyin yaşanması son derece üzücü ama Rodrigues’de ne kadar ihtiyaç duyulduğu da ortada bu konuda bir af bekliyorum. Tek dileğimiz Ankaragücü’nün ligde kalması.’’ Şeklinde konuştu.

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN