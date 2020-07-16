Burak Gören Telekom'un rakiplerini değerlendirdi

Dün saat 12.00’da gerçekleşen kura çekimi sonucu hangi grupta olduğu belirlenen Türk Telekom’un Şampiyonlar Ligi’ndeki hedeflerini konuşmak için takımın başantrenörü Burak Gören, Klasspor’a bağlanarak Gülce Kahraman’ın sorularını yanıtladı.

Şampiyonlar Ligi’nin önemini vurgulayan Burak Gören, sözlerine ‘’Geçen seneki dönem de çok zorluydu, bu sene de bakıldığı zaman zorlu bir grup olduğunu görüyoruz. Geçen sene son 8’e kalmıştık aslında biz bir sezonda 2 tane Avrupa Kupası oynayacağız, çok değerli rakiplerimiz olacak ama tabii ki hedefimiz Ankara’ya kupa getirmek’’ diyerek devam etti.

‘’Çok büyük bir bütçemiz yok’’

‘’Dengeli bir bütçemiz var, son 2 senede bütçenin potansiyelini yansıtacak bir takım kurma isteğimiz var bu sene de iyi bir takım kuracağız. Son dönemde yabancı oyuncular konusunda seçici davranıyoruz, Türk transferleri bitirdik. Türk Telekom’a yakışan ve hedef peşinde koşan bir kadro kurmak için uğraşıyoruz.’’

KLASSPOR ÖZELHABER - GÜLCE KAHRAMAN