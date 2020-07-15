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Türk Telekom'un Avrupadaki rakipleri belli oldu
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TÜRK TELEKOM'UN AVRUPADAKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Türk Telekom'un Avrupadaki rakipleri belli oldu

Türk Telekom'un FIBA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı takımlar belli oldu.

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 İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde saat 12.00'de de gerçekleşen kura sonucunda takımların rakipleri belli oldu. Turnuvada Darüşşafaka, Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom da mücadele edecek.. 

 Türk Telekom'un da içerisinde bulunduğu C Grubu şöyle:

 

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