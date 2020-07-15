Türk Telekom'un Avrupadaki rakipleri belli oldu

İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde saat 12.00'de de gerçekleşen kura sonucunda takımların rakipleri belli oldu. Turnuvada Darüşşafaka, Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom da mücadele edecek..
Türk Telekom'un da içerisinde bulunduğu C Grubu şöyle:
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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