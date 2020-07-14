Rezerv Lig Kuruluyor Mu? Tolunay Kafkas'tan Klasspor'a Özel Açıklamalar

Gençlik Gelişim Liglerinde 2019-2020 sezonunun “olduğu şekliyle” tescil edilmesinin ardından Genel Koordinatörümüz Gökalp Metin, TFF Gençlik Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Tolunay Kafkas, 2019-2020 sezonunun Beyaz Lig olarak kabul edildiğini, Elir Akademi Liglerinde düşme ve şampiyonluk uygulanmayacağını belirterek aynı takımlarla yeni sezonun başlayacağı bilgisini verdi.

Kulüplerin, Gençlik Gelişim Programlarına yeterli bütçe, tesis ve eğitim yatırımı yapmaktan kaçındığını, bu konuda devletten ve TFF’den destek beklediklerini ifade eden Kafkas, “ Bu konuda adım atan, mesai harcayan kulüplere elbette destek olunması gerekir ama her kulübü de aynı kefeye koyamayız” dedi.

Gökalp Metin’in geçtiğimiz sezon akademi liglerinde yaşanan 2 trafik kazasını hatırlatması üzerine Kafkas; “ Türkiye’nin coğrafi yapısı gereği uzak deplasmanlar kaçınılmaz. Kulüpler, bu maliyetleri kolaylıkla karşılayabilir ama biz de bir değerlendirme yaparız” dedi. Bu sezon kurulması planlanan Rezerv Lig ile ilgili olarak kendi departmanlarının gerekli çalışmaları yürüterek raporlarını tamamladıklarını ve Yönetim Kuruluna arz ettiklerini ifade eden Kafkas, 3. Lig seviyesinde Rezerv Takım planladıklarını ve lisans geçişlerinin sağlanacağı bir yapı planladıklarını ifade etti.

Süper Ligde hocası ayrılan her takım için adının geçmesi ile ilgili ilgili soruya “Demek ki doğru işler yapıyoruz, bu manada kulüplerin talepleri geliyor. Şu anda görevimin başındayım ama gelecek ne getirir bilinmez” dedi.

Altyapı konusunda Gençlerbirliğinin önemli bir marka olduğunu ifade eden Tolunay Kafkas, kendisinin de Ankara çıkışlı olduğunu vurgulayıp, Gençlerbirliği ve Ankaragücü’nün başarılı olmasını çok istediğini belirterek sözlerine son verdi.

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN