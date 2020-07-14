Ankara Demirspor Tahkim Kurulu’na Başvurdu...

Ankara Demirspor kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunu’nun 08.07.2020 tarihli Bandırmaspor’un şampiyon ilan edildiği ve 2-3-4-5. Sıradaki takımların play-off oynamasına ilişkin kararın iptali için Tahkim Kurulu’na başvurdu.

Başvuru dilekçesinde, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve 2.3 Lig Kulüpler Derneği Yetkilileri ile 30.06.2020 tarihinde yaptıkları toplantı sonunda tüm spor kamuoyuna TFF 2. Ve 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Liglerinin oynatılmaması hakkında verdikleri kararı TFF resmi web sayfasında açıklanmıştır. Oysa aynı TFF Yönetim Kurulu 08.07.2020 tarih ve 40 sayılı kararla bir hafta önce oynanmayacağına karar verilen liglerde Play-Off oynanmasına kararı verdiği, “matematiksel” olarak küme düşen takımların küme düşürülmesine rağmen Niğde Anadolu FK takımının kalan maçlarının tamamını kazanması halinde ligde kalabileceğinden yola çıkarak düşürülmeme kararı verdiğine vurgu yapılmaktadır.

Ankara Demirspor kulübünün lig 2.si olduğu ve ilk maçının ligden çekilen Elazığ ile olduğu (3 puan) küme düşen Niğde ve Karabük ile oynayacaklarını ve en önemlisi şampiyon ilan edilen Bandırmaspor ile deplasmanda 0-0 biten maçın rövanşını Ankara’da oynayacakları, kazanmaları halinde ikili averajda dahi Bandırmaspor’u geride bırakacaklarından hareketle Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarih ve 40 sayıh kararının iptal edilmesini talep etti.