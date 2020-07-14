Antalyaspor'da 6 Eksik

Fraport TAV Antalyaspor'da Hakan Özmert kart cezası, Bahadır Öztürk, Lukas Podolski, Harun Alpsoy, Ondrej Celustka, N'dinga ise sakatlığı nedeniyle MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda Fredy Ribeiro, Sinan'ın ise oynayıp oynamayacağı kulüp doktorlarının gerçekleştireceği kontrollerin ardından belirlenecek.
FRAPORT TAV Antalyaspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. hafta maçında pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maç 18.30'da başlayacak.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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