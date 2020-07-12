Gazeteciler Ankara Demirspor'a Yapılan Haksızlığı Değerlendirdiler

Orhan Kemal Erkılıç, Özgür Şahiner, Ali Öcal, Atilla Türker ve Meriç Enercan Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2. Ve 3. Liglerle ilgili verdiği kararın ardından ligden çekilme ve profesyonel futbol şubesini kapatma kararı veren Ankara Demirspor’un bu kararını Klasspor’a konuşarak değerlendirdi.

Sözlerine bu kararın Ankara için olumsuz bir karar olduğunu söyleyerek başlayan Orhan Kemal Erkılıç, ‘’Ben işin biraz ekonomik boyutu düşünerek alınmış olduğunu düşünüyorum tabi bu karar birçok gencin hayallerini de etkiledi. Buradan geri dönüşün olması da çok zor görünüyor. 2. Ve 3. Liglerde mücadele eden takımlar bu süreçten daha çok etkilendi, Nihat Özdemir’le ilgili eleştirilerimiz olabilir ama gerçekten onun için de çok şanssız bir durum oldu.’’ Diyerek devam etti.

Hürriyet gazetesi Ankara spor müdürü Özgür Şahin, bu kararı ‘’Koskoca bir kulübün böyle bir karar alması şok edici oldu aldığı şampiyonluklar, yetiştirdiği oyuncular, çıkarttığı gol kralları olan bir kulüp Ankara sporu için de çok önemli. Alınan kararın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum Play-Off oynamama kararı değerlendirilebilir ama profesyonel anlamda futboldan çekilmek çok acele alınmış bir karar gibi. TFF’nin aldığı karar da herkesi memnun etmedi doğal olarak, Ankara Demirspor liderden sadece 3 puan gerideydi her şey olabilirdi ama pireye kızıp yorgan yakmak da doğru bir karar değil, böyle bir karar yapılan yatırımların da boşa gideceği anlamına gelir.’’’’ Şeklinde değerlendirdi.

Ankara Demirspor’un bu kararı verebilecek son kulüplerden olduğunu düşündüğünü söyleyen Gazateci Ali Öcal, karar için ‘’Türk sporuna damga vurmuş bir kulüpten bahsediyoruz ama 2000’li yıllara geldiğimizde çok farklı süreçler yaşanmaya başladı, böylesine zor bir süreçte yönetimden böyle bir karar hiç beklemezdim. Fikstüre baktığımız zaman Bandırmaspor’a göre çok daha avantajlılardı bu sebeple gösterilen bu isyana hak vermek gerekir ama matematiksel olarak bu kararı vermek doğru değil, TFF bu karar için çok geç kaldı. Birilerinin buna tepki göstermesi gerekirdi o takım da Demirspor oldu, bu tepkiler daha da artacak.’’ Şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Atilla Türker, Ankara Demirspor’un bu kararını ‘’Ankara Demirspor çok köklü kulüplerden birisi, nalı şanlı bir tarihi var. Ben alınan karara çok şaşırdım ama hak vermemek de elde değil, TFF’nin aldığı kararda hak gaspı var. Özellikle devlet memurlarının görev yaptığı kulüplerde bu tür kararlar daha zor alınır bu çok sert bir karar. Ben Tahkim Kurulu’na da inanmıyorum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu konuda kurulun bağımsız olmamasıyla ilgili kararı var bugün yarın kurulla ilgili yeni bir düzen bile olabilir Demirspor Tahkim Kurulu’na gitse ne olacak? Bu sert kararın ardından kesinlikle TFF’nin adaletsiz kararları olduğunu düşünüyorum. Kulüplerin ortak kararla buna direnmesi zor görünüyor bizde anca ortak menfaat varsa olacak bir iş bu, hadi diyelim ortak bir direniş gösterildi TFF zaten bağımsız bir kuruluş değil bence sonuçta ne fark edecek ki?’’ seklinde değerlendirdi.

Gazeteci Meriç Enercan ise karar hakkında ‘’Ölende mi kabahat öldürende mi? Federasyonun bu karardaki katkısı çok büyük, yönetimin katkısı bir miktar var ama futbolcu ve teknik adamların bir katkısı olduğunu hiç sanmıyorum çünkü bu işteki en günahsız kişiler onlar. Bir şeylerin olması için ciddi bir çaba vardı ama bu kararla beraber Türk futbolunun hiç iyi yönetildiğini düşünmüyorum, ben Nihat Özdemir’i severim ama ya kendi yanlış yapıyor ya da birileri ona yanlış yaptırıyor. Bence Demirspor Bandırmadan çok daha şanslıydı şampiyonluk konusunda, yazıklar oldun diyorum bu karara. Ligden çekilirsin, tepki gösterirsin ama şubeleri kapatıp organizasyonu kenara atmak yöneticilerin sorumluluğu konusunu sorgulamaya da iter bizleri. Belli hoşgörüler olmalı, kararın yeniden gözden geçirilmesi gereken kısmı bu şubelerin kapatılması kararı.’’ Şeklinde konuştu.

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN