Serdar Bozkurt: ''Çok Üzgünüm''

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2. ve 3. Liglerle ilgili verdiği kararın ardından 1. Lige çıkmayı başaran, Ankara Demirspor’u 2. Lige yükselten ve Demirspor’un şampiyonluk mücadelesi verdiği Bandırmaspor’un teknik direktörü Serdar Bozkurt, Klasspor’a hem şampiyonluk hem de Ankara Demirspor’un durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk sürecinin çok zorlu geçtiğinden bahsederek başlayan Serdar bozkurt, sözlerine ‘’Kulüp bir yıl önde son dakika golüyle ligde kalmış borcu olan bir kulüptü, ciddi projeleri olan yeni bir yönetim oluştu. Pandemi süreci bize yaramış oldu diyebiliriz yapacak bir şey yok sonuç olarak mutluyuz şampiyon olduk’’

‘’Ankara Demirspor çok büyük bir camia’’

‘’Ankara Demirspor camiasıyla ilişkilerim iyidir, yazıyı ilk okuduğumda inanmadım daha sonra takımın dağıtıldığını duydum ve çok üzüldüm Ankara Demirspor çok büyük bir camia. Federasyona kızgın olmaları çok normal ama bu karardan dönmeleri gerekiyor, çok büyük bir emek verildi bu sene şampiyon olmasınlar hiç önemli değil ama Demirspor birçok şampiyonluğu olan bir kulüp umarım yöneticiler bu kararı tekrar gözden geçirirler.’’

‘’Bandırmaspor ile tekrar anlaştık’’

‘’1. Ligle ilgili planlamamızı yapıyoruz önümüzdeki haftadan itibaren de transfer çalışmalarına başlayacağız. Uzun vadeli düşünüp projeleri olan bir kulübüz, İnşallah bu yolda beraber olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki zamanlarda bu projeler gelişirse Türk futbolunda önemli yeri olan bir kulüp olacağız.’’

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN