Stancu: ''Biraz Kaygılıydım Ama''

İzmir deplasmanında Göztepe’yi 3-1 yenen Gençlerbirliği derin bir nefes aldı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda galibiyetin çok önemli olduğunu söyleyen Berat Ayberk Özdemir, sözlerine ‘’Biraz rahatladık, şimdi diğer maçlara bakacağız. Biz bir takım oyunu oynuyoruz bu da beni çok mutlu ediyor herkes kendi görevini yapıyor.’’ Diyerek devam etti.

Altyapıdan yetişen bir başka oyuncu olan Soner Dikmen ise ‘’bizim için çok önemli bir maçtı, diğer rakiplerimiz puan topladırlar biz de son iki haftaya bırakmadan bu işi hallettik. İyi mücadele ettik, en azından önümüzdeki iki maç daha rahat olacağız. Hocamız bu maçta mücadele çok önemli demişti onun dediklerini yaptık, bizim için güzel bir akşamdı. Göztepeye de bundan sonraki süreç için başarılar diliyorum. Takımca biraz rahat davranmaya başlamıştık, pandemi süreci sonrasında istediğimiz puanları alamadık ama şu an elimizden gelenin en iyisini yapıp ligi bizim için en iyi şejilde bitirmek istiyoruz.’’ Dedi.

Göztepe maçında attığı gol ile kendi kariyer rekorunu kıran Bogdan Stancu ise attığı golün ve bu maçın önemini şöyle değerlendirdi: ‘’Maça iyi başladığımızı düşünmüyorum, biraz kaygılıydım ama daha sonrasında toparlandık belki biraz da şanslıydık. İkinci yarı daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim, önümüzdeki iki maçta da bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Açıkcası benim için gol rekorundan çok takımın kazanması önemli, kazanmaya çalışırken de gol atıyordum. Şuan düşündüğüm zaman çok mutluyum tabii ki hatta sakatlanmamış olsam daha fazla gol atabilirdim.’’

Takımın teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, deplasmanda aldıkları bu önemli galibiyeti ve maçı ‘’ Sabırlı olmak zorundaydık, maçın başında Göztepe daha iyi başladı pozisyonları da vardı ama gol bulamadılar. Sio’nun attığı golde de biraz şanslıydık tabii 1-0 öne geçtikten sonra fırsatları daha iyi değerlendirdik biz de kenardan takıma sürekli destek olduk zaten hava da çok sıcak ve nemliydi. Daha ilk yarıdayken yorgunluk belirtileri başladı, Sefa çıkmak zorunda kaldı yine birçok arkadaşımız sakatlanma pahasına mücadele etti. Değişiklik konusunda zorunlu hissetmedik kendimizi sonlara doğru genç oyunculara da şans verdik. Belki oyun olarak güzel oynamadık ama bu tür maçlarda önemli olan puan almaktır biz de başardığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum bu günlerde fedakârlık çok önemli, Göztepeye de başarılar diliyorum. Gençlerbirliği misyon olarak genç oyunculara önem verir şu an altyapıdan 12 oyuncumuz var ve bu oyuncuların 10 tanesi bugün maç kadrosundaydı, bununla her zaman guru duyabiliriz. Bu bizim için bir avantaj böyle olunca aidiyet duygusu hissediliyor daha da çok oyuncu var bu şekilde, bir yandan onları geliştiriyoruz bir yandan da rekabet ediyoruz elimizden geldiğince onlara da fırsat vereceğiz.’’ Şeklinde değerlendirdi.