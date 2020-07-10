Gençlerbirliği Hazırlıklarını Tamamladı

Yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Isınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başlayan antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile son buldu.

Takımım bu akşam hava yolu ile İzmir’e geçecek.

Göztepe - Gençlerbirliği maçı yarın akşam saat 21.00'da.