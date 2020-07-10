Ankara Demirspor Ligden Çekildi

Ankara Demirspor Kulübü, tüm sosyal medya hesaplarından bir duyuru yayınladı.
Duyuruda TFF Yönetim Kurulu'nun 2. Lig'de Play-Off oynatma kararına itirazlarını sıralayan yönetim, ''Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun doğru bulmadığımız 08.07.2020 tarihinde aldığı karara itiraz ediyor, ligden çekilme, Play-Off maçlarını oynamama ve profesyonel futbol şubemizi kapatma, profesyonel futboldan çekilme kararı aldığımızı Türk spor kamuoyuna ilan ediyoruz.'' dedi...
KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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