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Ankara Demirspor Ligden Çekildi
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ANKARA DEMİRSPOR LİGDEN ÇEKİLDİ

Ankara Demirspor Ligden Çekildi

Şok Karar...

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  Ankara Demirspor Kulübü, tüm sosyal medya hesaplarından bir duyuru yayınladı.

 Duyuruda TFF Yönetim Kurulu'nun 2. Lig'de Play-Off oynatma kararına itirazlarını sıralayan yönetim, ''Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun doğru bulmadığımız 08.07.2020 tarihinde aldığı karara itiraz ediyor, ligden çekilme, Play-Off maçlarını oynamama ve profesyonel futbol şubemizi kapatma, profesyonel futboldan çekilme kararı aldığımızı Türk spor kamuoyuna ilan ediyoruz.'' dedi...

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN

 
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