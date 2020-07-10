Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin Kura Çekimi 15 Temmuz’da Gerçekleşecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2020-21 sezonunun eleme turları ve normal sezon kura çekimi 15 Temmuz Çarşamba günü İsviçre’de yapılacak.

BCL’nin 2020-21 sezonunda 32 kulüp mücadele edecek. Yirmi sekiz kulüp doğrudan normal sezonda yer alacakken, son 4 kulüp oynanacak iki eleme turunun ardından belirlenecek.

Eleme Turları

BCL kulüp ve ülke sıralamalarına göre 16 kulüp, 4 torbaya dağıtılacak ve kura çekimi sonucunda 8 eşleşme belirlenecek. Maçlar iç saha ve deplasman usülüne göre oynanacak.

İlk eleme turu 15 ve 18 Eylül'de oynanacak. Kazanan 8 kulüp, ikinci eleme turunda oynamaya hak kazanacak. İkinci turda 2 ve 3’üncü torbada yer alan kulüplerden kazananlar, 1 ve 4’üncü torbanın kazananları ile karşılaşacak. İkinci eleme turu maçları 22 ve 25 Eylül'de oynanacak. Kazanan 4 kulüp, BCL normal sezonunda oynama hakkı elde edecek.

Normal sezon 13 Ekim 2020’de başlayacak. Normal sezonda mücadele edecek Türk kulüplerinden Türk Telekom ise 3’üncü torbadan kura çekimine katılacak. Pınar Karşıyaka 4, Galatasaray Doğa Sigorta ve Tofaş 6, Darüşşafaka Tekfen 7’nci torbada yer alacaklar.